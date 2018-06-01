Представители общественных советов провели объезд и дали положительную оценку работе подрядчиков, которые приводят в порядок магистрали в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Отмечено, что ремонт выполняется оперативно, созданы все условия, чтобы максимально облегчить проезд автолюбителей.

Как рассказали в администрации города, на Ленинском проспекте на данный момент ведутся работы по снятию старого асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования. Затем подрядчики приступят к выполнению ямочного ремонта и укладке выравнивающего слоя. На ул. Свердлова уложен выравнивающий слой асфальта ведется демонтаж и монтаж бортового камня.