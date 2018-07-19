На дистанции наш город представят пилот и штурман команды «ATC Racing team» на автомобиле Lada 4×4 CNG Sport - специально подготовленной «Ниве» с газобалонным оборудованием. В рамках гонки проводится третий этап Чемпионата России по ралли-рейдам. С 20 июля участники будут колесить вокруг Астрахани, прежде чем отправиться в Москву через Волгоград и Липецк. А тольяттинский экипаж сразу поедет наиболее ответственный, разноплановый, а потому и весьма сложный участок от Астрахани до Москвы. Три дня подряд придётся форсировать коварные пески и бескрайние степи, густые леса и глубокие броды.

Фото: tgl.ru

Тольяттинская «Нива» на метане выступит в зачётной категории внедорожников Т2 в третьем этапе Чемпионата России по ралли-рейдам «Шёлковый путь» в рамках легендарного марафона SilkWay 2018. То есть, ребята поедут в одном гоночном канале по одной и той же трассе с прославленными грандами ралли-рейдов. Такими, как: команда «КАМАЗ-мастер» и МАЗ-СПОРТавто, заводскими коллективами Toyota и BMW, и другими опытнейшими спортсменами из разных стран мира. Сильнейшие автоспортсмены, как известно, приезжают на SilkWay, в том числе, оттачивать своё мастерство перед выступлением в марафоне Dakar.

Таким образом, для «ATC Racing team» гонка продлится с 23 по 27 июля 2018 года. Первые два подготовительных дня включают административные проверки и техническую инспекцию. Пилотировать автомобиль будет призёр этапов Кубка России по ралли-рейдам Максим Плюхин. Его ассистентом выступит штурман из Ульяновска Александр Кузнецов, являющийся победителем и призёром этапов Кубка России по ралли-рейдам.

Это первый в истории автоспорта случай, когда на старт столь статусной гонки выйдет команда из Тольятти на машине, топливо которой не привычный спортивный высокооктановый бензин, а природный газ – метан.

Команда «ATC Racing team» создана резидентом технопарка «Жигулёвская долина» – Группой компаний «Альтернативные Топливные Системы» (ГК «АТС). ГК «АТС» оснащает газовым оборудованием новые модели Lada, а также отечественные машины и иномарки с пробегом. И обеспечивает обслуживание автомобилей, работающих на газомоторном топливе.Автомобиль Lada 4×4 CNG Sport построен и постоянно базируется в Тольятти. К ответственному старту машина, опять же, в родном городе прошла тщательный ребилд.

Топливо, на котором работает мотор необычной «Нивы» заслуживает особого внимания. Это природный газ – метан. На него активно переводят свои автомобили таксопарки и пассажирские автотранспортные предприятия по всей России, в том числе, и в Тольятти. Метан представлен под брендом «газомоторное топливо EcoGas». Участие машины, заправленной этим топливом, в гонках успешно демонстрирует его высокую конкурентноспособность, безопасность, экономичность и экологичность.

Lada 4×4 CNG Sport оснащена 90-литровым баллоном, вмещающим до 20 кубометров метана. Он обеспечивает автомобилю запас хода свыше 300 километров даже в «боевом» режиме.