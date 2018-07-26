Об этом сообщили в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». С 23 июля выплату страхового возмещения осуществляют отделения Сбербанка в 20 субъектах Российской Федерации, 130 из них находятся в Самарской области.

Только за первый день банк-агент выплатил вкладчикам 40% страховой ответственности. Получить необходимую информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) и на сайте Агентства в разделе «Страхование вкладов».