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Об этом сообщили в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». С 23 июля выплату страхового возмещения осуществляют отделения Сбербанка в 20 субъектах Российской Федерации, 130 из них находятся в Самарской области.
Только за первый день банк-агент выплатил вкладчикам 40% страховой ответственности. Получить необходимую информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) и на сайте Агентства в разделе «Страхование вкладов».
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