Он останется таким, несмотря на небольшое ослабление аномальной жары, говорят в МЧС. Через Среднюю Волгу сейчас проходит холодный атмосферный фронт, тем не менее, столбики термометров в дневные часы, по прогнозам синоптиков, будут подниматься до 30 градусов выше нулевой отметки.
Посещать лесные массивы и, тем более, въезжать в них на машинах, по-прежнему запрещено, напоминают в региональном минлесхозе. Тем, кто нарушит правила пожарной безопасности или спровоцирует возгорание в лесу, грозят не только штрафы, но и уголовная ответственность.
Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора
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