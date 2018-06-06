Минувшие сутки не стали исключением. Как рассказали в ГИБДД, накануне вечером в жилой зоне у дома № 18 по ул. Ворошилова был сбит 11-летний мальчик.

Он переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля без сопровождения взрослых. Наезд совершил 58-летний водитель вазовской «Лады», в результате ребенку потребовалась помощь медиков.

В Госавтоинспекции напоминают, что в жилых зонах скорость транспортного средства не должна превышать 20 км/ч. С начала года в авариях пострадали уже 57 несовершеннолетних тольяттинцев, причем большая часть ДТП зафиксирована в мае-июне.