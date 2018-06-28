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28 июня 2018
11:45:53

Каждому тольяттинцу, стоит хотя бы раз побывать на фестивале «Тремоло»

Это волшебное сочетание искусства и природы: ведь Фестиваль проходит прямо на фоне Волги и Жигулевских гор, на летней веранде ресторана «Амбар» (Комсомольское шоссе, 68, т/о «Новая волна»).

В этом году «Тремоло» будет проходить с 30 июня по 4 июля. В программе балет, театр, выставка графики, классическая музыка и академический вокал. Стоимость билетов - от 800₽.

Изучить программу, почитать об артистах и купить билет можно на сайте.

Кроме того, в этом году впервые будет организован отдельный фестиваль музыки и искусств для юных меломанов - «Тремоло детям». Он пройдёт с 30 июня по 2 июля там же, на летней веранде ресторана «Амбар» в дневное время.

В программе мастер-классы по танцам, рисованию и показ спектакля от приглашённых артистов «Тремоло». Вход свободный. Не отказывайте в культурном досуги ни себе, ни детям, «Тремоло» ждёт всех.




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