Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны. Высокопатогенный птичий грипп был зафиксирован в Пензенской, Самарской и Курской областях, где осложнилась эпизоотическая ситуация, говорится в сообщении.

«Запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на территорию республики", - информировали в министерстве. В списке запрещенных также не прошедшие тепловую обработку кормовые добавки и корма; не прошедшие таксидермическую обработку охотничьи трофеи; оборудование.

Полный список предприятий Самарской области, чья продукция запрещена:

“Ковчег” ЖШС

– “Провиант” ЖШС

– “ПищПромСоюз” ЖШС

– Еникеев И.И. ЖК

– “Симбирское купечество” ЖШС

– “Поволжский Бекон” ЖШС

– “Хорошее дело Самара” ЖШС

– “ПТК” ЖШС

– “МЕГАТОРГ” ЖШС

– “Бизнес-Резерв” ЖШС

– “Провиант Трейд” ЖШС

– “Ферма” ЖШС

-“Летниковское сельское потребительское общество” ТҚ

– “Империя Птицы” ЖШС

– “Тибериус” ЖШС

– «Поволжская мясная компания» ЖШС

– “МясКо” ЖШС

– “Линкор” ЖШС

– “Кросс-Докинг” ЖШС

– “ТОЛЬЯТТИ ХОЛДИНГ” ЖШС

– “ЖИВОК” ЖШС

– “ГК Лидер Экспо” ЖШС

-“Самарская Перспективная Компания” ЖШС

– “Тимашевская птицефабрика” ЖШС

– ТД “Империя птицы” ЖШС

– “МПК”Корсунский” ЖШС

– “ГРИН” ЖШС

– “УСА” ЖШС

– “МК-САМАРА” ЖШС

– “Мясной мир” ЖШС

-“ТОРГОВЫЙ ДОМ “ЯСНЫЕ ЗОРИ- САМАРА” ЖШС

– “Тольяттинская птицефабрика” ААҚ