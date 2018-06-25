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25 июня 2018
10:46:23

Казахстан запретил ввоз в страну продукции 36 птицефабрик России, в том числе, тольяттинских

Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны. Высокопатогенный птичий грипп был зафиксирован в Пензенской, Самарской и Курской областях, где осложнилась эпизоотическая ситуация, говорится в сообщении.

«Запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на территорию республики", - информировали в министерстве. В списке запрещенных также не прошедшие тепловую обработку кормовые добавки и корма; не прошедшие таксидермическую обработку охотничьи трофеи; оборудование.

Полный список предприятий Самарской области, чья продукция запрещена:

“Ковчег” ЖШС
– “Провиант” ЖШС
– “ПищПромСоюз” ЖШС
– Еникеев И.И. ЖК
– “Симбирское купечество” ЖШС
– “Поволжский Бекон” ЖШС
– “Хорошее дело Самара” ЖШС
– “ПТК” ЖШС
– “МЕГАТОРГ” ЖШС
– “Бизнес-Резерв” ЖШС
– “Провиант Трейд” ЖШС
– “Ферма” ЖШС
-“Летниковское сельское потребительское общество” ТҚ
– “Империя Птицы” ЖШС
– “Тибериус” ЖШС
– «Поволжская мясная компания» ЖШС
– “МясКо” ЖШС
– “Линкор” ЖШС
– “Кросс-Докинг” ЖШС
– “ТОЛЬЯТТИ ХОЛДИНГ” ЖШС
– “ЖИВОК” ЖШС
– “ГК Лидер Экспо” ЖШС
-“Самарская Перспективная Компания” ЖШС
– “Тимашевская птицефабрика” ЖШС
– ТД “Империя птицы” ЖШС
– “МПК”Корсунский” ЖШС
– “ГРИН” ЖШС
– “УСА” ЖШС
– “МК-САМАРА” ЖШС
– “Мясной мир” ЖШС
-“ТОРГОВЫЙ ДОМ “ЯСНЫЕ ЗОРИ- САМАРА” ЖШС
– “Тольяттинская птицефабрика” ААҚ

Источник ТАСС




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