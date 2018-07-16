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Символическая церемония передачи полномочий от России прошла в Кремле в присутствии президента FIFА Джанни Инфантино. В ходе церемонии Владимир Путин вручил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани мяч, которым накануне в финале чемпионата мира по футболу-2018 в Москве играли сборные Франции и Хорватии.
Чемпионат мира по футболу завершился победой сборной Франции, которая переиграла Хорватию со счетом 4-2. Матч в Лужниках стал настоящим украшением всего турнира. Последний раз 6 мячей в финале Чемпионата Мира забивали более полувека назад – на мундиале 1966-го года, да и то 2 из них англичане тогда провели в дополнительное время.
На сей раз, соперники уложились в 90 минут. Лучшим игроком по итогам турнира был признан полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич. А Золотую бутсу вручили форварду англичан Патрику Кейну, который забил 6 мячей.
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