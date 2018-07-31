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Договоренность об этом была достигнута во время визита на завод делегации Самарской области. В мае на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО «КАМАЗ» и самарским регионом.
После этого специалисты нашей губернии решили лично изучить опыт «КАМАЗа», так как эта производственная площадка может придать импульс для улучшения работы индустриальных парков Самарской области.
День поставщика пройдёт в Тольятти ближайшей осенью и соберёт поставщиков «КАМАЗа» и его дочерних предприятий. Также мероприятие будет ориентировано на потенциальных поставщиков компании из нашего региона.
Она пройдет 2 августа в 10.00 в актовом зале администрации (
ДТП с участием автомобиля Renault Logan произошло сегодня ночью под Чапаевском
С середины апреля по июнь этого года он совершил 9 таких преступлений
Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора
Об этом сообщили в администрации
Об этом сообщили специалисты московского планетария
Об этом заявил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович