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31 июля 2018
07:56:35

КАМАЗ проведет в Тольятти День поставщика

Договоренность об этом была достигнута во время визита на завод делегации Самарской области. В мае на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО «КАМАЗ» и самарским регионом.

После этого специалисты нашей губернии решили лично изучить опыт «КАМАЗа», так как эта производственная площадка может придать импульс для улучшения работы индустриальных парков Самарской области.

День поставщика пройдёт в Тольятти ближайшей осенью и соберёт поставщиков «КАМАЗа» и его дочерних предприятий. Также мероприятие будет ориентировано на потенциальных поставщиков компании из нашего региона.




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