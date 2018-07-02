Синоптики предупреждают: грядущая неделя обещает быть жаркой, а врачи напоминают, что в это время стоит быть особенно внимательными и соблюдать правила безопасности.

Так, по словам заведующей отделением врачей общей практики Самарской городской клинической поликлиники №15 Светланы Графчевой, в жару стоит ограничить пребывание на улице. Избегайте длительного нахождения на открытых пространствах, особенно в часы самого палящего зноя – с 11.00 до 17.00.

Попав под прямое воздействие солнечных лучей, закрывайте большую часть поверхности кожи. Временно снижайте физические нагрузки или перенесите их на раннее утро или поздний вечер. Надевайте легкую одежду из натуральных тканей и светлой расцветки. Желательно, чтобы ворот одежды был не тугим. На улице носите головной убор (летняя шляпа, панама, платок и т.п.), пользуйтесь солнцезащитными очками, зонтиками.

Употребляйте большое количество жидкости (необходимо выпивать минимум 1,5 литра жидкости в сутки): чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. При этом избегайте газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетиков. Ешьте только свежеприготовленную пищу, так как при высокой температуре всё быстро портится и очень легко отравиться.

Приготовленные блюда долго не храните, а при покупке продуктов (особенно скоропортящихся) обращайте внимание на сроки их конечной реализации. В особо жаркую погоду отдавайте предпочтение «легкой» пище, такой как овощи и фрукты, вместо тяжело усваиваемых продуктов. Соблюдайте правила элементарной гигиены: мойте руки перед едой, тщательно промывайте фрукты и овощи чистой водой.

Не употребляйте алкогольные напитки, так как они вызывают обезвоживание организма. Охлаждайтесь!

В первую очередь жертвами перегрева становятся пожилые люди. В группе риска также лица, страдающие хроническими заболеваниями, обострение которых провоцирует жара (в том числе лица с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и т.д.), дети, а также люди с избыточным весом.

Поэтому в этот период стоит внимательно следить за самочувствием, чаще измерять артериальное давление и всегда иметь при себе препараты, его корректирующие. При появлении первых тревожных симптомов не откладывайте визит к врачу.