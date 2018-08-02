На дом к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны специалисты приезжают бесплатно. Для остальных действует система государственных тарифов.

Эксперты отмечают активный рост спроса на выездные услуги. К примеру, за 2017 год было принято и выдано около 100 пакетов в рамках выездного обслуживания, а за семь месяцев текущего года уже свыше тысячи.