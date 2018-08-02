18+
На дом к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны специалисты приезжают бесплатно. Для остальных действует система государственных тарифов.
Эксперты отмечают активный рост спроса на выездные услуги. К примеру, за 2017 год было принято и выдано около 100 пакетов в рамках выездного обслуживания, а за семь месяцев текущего года уже свыше тысячи.
За первые 7 месяцев 2018 года в России было реализовано 199 273 автомобиля LADA,
Он пройдет на базе УСК «Олимп» с 5 по 15 августа
Федеральная пассажирская компания выделит в отдельный суперэконом класс старые вагоны
Ради этого депутаты городской думы собрались на внеочередное заседание
Полицейская операция прошла совместно с УФСБ России.
Судебные приставы Читы рассказали, что к ним обратилась женщина...
В пятницу, 10 августа, в 19:00 на сцене №2 состоится долгожданный концерт-презентация памятного альбома