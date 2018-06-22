По прогнозам синоптиков, в эти выходные столбики термометров поднимутся до 30-градусной отметки и даже чуть выше. Погоду в нашем регионе сейчас определяет антициклон с юго-запада.

Облаков в небе пока будет немного, и солнечные лучи станут активно прогревать атмосферу. А помогут им в этом ветры южных румбов, несущие жаркие воздушные массы.

Осадков не ожидается, температурный фон соответствует климатической норме.