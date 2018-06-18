В городе продолжается ремонт городских магистралей в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Подрядчики работали в основном в ночное время, так как днем кольцевая транспортная развязка сильно загружена, отметили в администрации.

Как рассказал начальник участка ООО "Автодоринжиниринг" Дмитрий Титов, здесь используют щебеночно-мастичный материал (ЩМА-20), обеспечивающий успешное сопротивление различным деформациям. По его словам раньше его применяли только на дорогах федерального значения и то, что сегодня его укладывают на городских дорогах, является большим плюсом, так как это способствует увеличению сроков эксплуатации.

Также по требованию ГИБДД на выездах со стороны Бульвара Здоровья и ул. Ворошилова установили специальные канализированные потоки, чтобы ликвидировать очаг аварийности. Канализированное примыкание дает возможность плавного выполнения маневров, снижает скорость автомобилей и помогает водителям быстро сориентироваться в выборе нужного направления при выезде на кольцо.