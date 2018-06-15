Оно было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Установлено, что в сентябре 2015 года общество с ограниченной ответственностью УК «Премиум» приобрело в лизинг автомобиль «Киа» стоимостью более 1 млн рублей.

В октябре 2017 года сразу после выплаты всех лизинговых платежей и перехода автомашины в собственность арендатора управляющая компания продала машину одному из своих учредителей за 400 тысяч. При этом по состоянию на апрель 2017 года дебиторская задолженность компании перед ресурсоснабжающей организацией за поставленные и оплаченные жильцами четырех многоквартирных домов горячую воду и отопление превысила 3 млн рублей.

Прокуратура направила материалы в следственные органы. Дело возбудили по статье «мошенничестве в особо крупном размере, с использованием служебного положения».