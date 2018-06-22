В футбольной ассоциации страны говорят, что арбитр не назначил «очевидный пенальти», когда в штрафной упал нападающий Марван Мохсен. «В моменте с автоголом Ахмеда Фатхи также было нарушение. Мы не откажемся от своего права подать жалобу в FIFA», — заявил глава ассоциации Хани Або Рида.

Во вторник сборная России со счётом 3:1 обыграла команду Египта в матче второго тура группового этапа и досрочно обеспечила себе место в плей-офф. В заключительном туре группового этапа 25 июня национальная команда сыграет с командой Уругвая в Самаре.

Египтяне в тот же день встретятся со сборной Саудовской Аравии в Волгограде.