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Скоро здесь появится Аллея Славы, и у многих тольяттинцев возникает вопрос – а что же в этом случае произойдет с торговыми рядами, куда денутся они? ак сообщил глава города Сергей Анташев, торговлю в этом месте сворачивать не собираются.
Но намечаются определенные изменения, связанные с внешним обликом ярмарки. Здесь появятся конструкции, соответствующие всем стандартам, которые будут украшать площадь. Сейчас этот вопрос решается. Приоритетное право использовать торговые объекты будет у местных производителей.
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