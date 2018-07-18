Скоро здесь появится Аллея Славы, и у многих тольяттинцев возникает вопрос – а что же в этом случае произойдет с торговыми рядами, куда денутся они? ак сообщил глава города Сергей Анташев, торговлю в этом месте сворачивать не собираются.

Но намечаются определенные изменения, связанные с внешним обликом ярмарки. Здесь появятся конструкции, соответствующие всем стандартам, которые будут украшать площадь. Сейчас этот вопрос решается. Приоритетное право использовать торговые объекты будет у местных производителей.