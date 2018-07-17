В выходные дни 14-15 июля в ночные и утренние часы наблюдалась практически безветренная погода, и появлялась дымка, формированию которой способствовала высокая влажность 92-95%. Погодные условия способствовали притягиванию и задерживанию всех вредных примесей, присутствующих в промвыбросах и выхлопах автотранспорта.

Как говорят в администрации, именно поэтому горожане ощущали специфический запах, однако при этом превышений санитарно-гигиенических норм по основным загрязняющим веществам зафиксировано не было. Большое количество химических соединений имеют запах при крайне малых концентрациях.

Тот факт, что жалобы жителей поступали практически из всех районов города, говорит о том, что аварийный залповый выброс загрязняющих веществ от одиночного промышленного источника маловероятен, так как в этом случае перенос промвыбросов был бы более целенаправленным и рассредоточенным по меньшей территории.

В дневные часы отмечались слабые ветры переменных направлений с преобладанием северного и восточного ветров, отмечалось неустойчивое состояние атмосферы с образованием грозовых очагов и выпадением местами дождей. В условиях высокой температуры воздуха в сочетании с малыми скоростями ветра рассеивание вредных примесей и очищение атмосферы не происходили.

По результатам наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы на 8-ми стационарных постах (ПНЗ):

- 13-14.07.2018г. и по состоянию на 7 часов 16.07.2018г. случаев превышения ПДК не зафиксировано, содержание измеряемых веществ в атмосфере соответствовало санитарным нормам;

- 15.07.2018 г. дополнительно работал пост (ПНЗ-11) по ул. Шлюзовая, 8 (Комсомольский район), превышения ПДК не зафиксировано, содержание измеряемых веществ в атмосфере соответствовало санитарным нормам.

Крупные промпредприятия (в том числе химической промышленности), имеющие наибольшие объемы промышленных выбросов в атмосферу, подлежат федеральному государственному экологическому надзору (контролю), осуществляемому Управлением Росприроднадзора по Самарской области. В связи с чем обращения жителей по вопросу выполнения промпредприятиями мероприятий по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий направляются в указанный госорган.

При наличии конкретных фактов о нарушении законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха (даты, времени, места предполагаемого нарушения законодательства) граждане могут обратиться:

- в Управление Росприроднадзора по Самарской области по адресу: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 21, оф. 505, контактный телефон: (846) 332-90-90, деж. тел. 89277531263 (в отношении предприятий, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору);

- в департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти по адресу: 445011, Самарская обл., г Тольятти, ул. К. Маркса, 42, тел. 54-46-49 (в отношении предприятий, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору).

Телефон горячей линии Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области 8(846)2603825.

Координирующим органом, принимающим сигналы об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий, в том числе по вопросу загрязнения атмосферного воздуха), является муниципальная единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Тольятти (далее - ЕДДС).

ЕДДС города осуществляет свою деятельность в режиме круглосуточного дежурства. Для связи жителей, организаций, предприятий с ЕДДС используется телефон горячей линии: 112 (с мобильного устройства); городской телефонной сети 37-97-85, 37-97-86.

В целях информирования населения о состоянии экологии в городе на официальном портале администрации городского округа Тольятти в сети Интернет размещаются:

- сообщения об ожидаемых неблагоприятных метеоусловиях по данным Тольяттинской СГМО (в разделах "Новости Департаментов", "Экология/Экологическая обстановка");

- актуальная информация об уровне загрязнения атмосферного воздуха по данным стационарных постов наблюдения (в разделе "Экологический атлас" / "Загрязнение воздуха" (eco.tgl.ru)).