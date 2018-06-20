Под таким заголовком вышла статья в немецкой газете Spiegel Online. Репортёры отметили, что после победы над Египтом команда Станислава Черчесова стала «лучшей сборной — хозяйкой в истории чемпионатов мира».

«Две игры, две победы, разница мячей — 8:1. Такое удавалось прежде только Италии в 1934 году», — говорится в публикации. Немецкие журналисты признали, что недооценили российских футболистов.

Накануне национальная команда во втором туре группового этапа обыграла египтян со счётом 3:1 и обеспечила выход в 1/8 финала чемпионата мира.

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