Под таким заголовком вышла статья в немецкой газете Spiegel Online. Репортёры отметили, что после победы над Египтом команда Станислава Черчесова стала «лучшей сборной — хозяйкой в истории чемпионатов мира».
«Две игры, две победы, разница мячей — 8:1. Такое удавалось прежде только Италии в 1934 году», — говорится в публикации. Немецкие журналисты признали, что недооценили российских футболистов.
Накануне национальная команда во втором туре группового этапа обыграла египтян со счётом 3:1 и обеспечила выход в 1/8 финала чемпионата мира.
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Источник Говорит Москва
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