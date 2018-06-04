ДТП произошло в минувшие выходные на трассе М-5 «Урал». Сидевший за рулем грузовой машины Scania мужчина не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и допустил столкновение с автомобилем Нисан.

От удара легковушка съехала в правый кювет и опрокинулась. В результате женщина и два мальчика 4 и 12 лет получили различные травмы. Скорая доставила из в ближайшую больницу. По данным сотрудников ГИБДД, водитель «Скании» находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: ГУ МВД Самарской области