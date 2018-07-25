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25 июля 2018
09:47:15

Из Тольятти на этой неделе стартует 32-я поисковая экспедиция городского клуба «ЭПРОН»

С 30 июля по 10 августа дайверы намерены заняться поиском и обследованием кораблей, затонувших в годы Великой Отечественной войны южнее Таманского полуострова и в акватории Чёрного моря. В 1942 году во время эвакуации наших войск с полуострова использовался и морской путь.

Фашисты тогда заявляли о потоплении не менее 20 советских кораблей на выходе из Керченского пролива. В составе экспедиции более сорока человек из Тольятти, Самары, Саратова, Тамбова, Воронежа, Москвы, Ярославля. Как рассказали в администрации, они отправятся в путь в пятницу, 27 июля, в 17-30 с Площади Свободы.

Приглашаются все желающие. Подробнее об эскпедиции здесь.




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