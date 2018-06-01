К 2025 году компания «РЖД» собирается убрать из вагонов все санузлы гравитационного типа. Об этом сообщил гендиректор федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов.
Он отметил, что к указанному сроку планируется приобрести 5 тысяч новых вагонов. Все они будут оборудованы биотуалетами, кондиционерами, usb-порталами, розетками и беспроводным интернетом.
Кроме того, в будущем РЖД собирается устанавливать в поездах душевые кабины.
Источник Мир новостей
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