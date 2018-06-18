слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1
18 июня 2018
08:55:04

Интерес россиян к Чемпионату мира по футболу вырос после победы сборной над командой Саудовской Аравии

Как показал опрос ВЦИОМ, сначала матчи мундиаля планировали смотреть 52% респондентов, но после стартового матча, который наши футболисты выиграли со счетом 5:0, эта цифра выросла до 64%.

При этом 35% опрошенных намерены смотреть только игры с участием россиян, 29% планируют не пропустить ни одного матча.




Последние новости Тольятти

19 июня
8:20
ЧП произошло на борту самолета, в котором летела сборная Саудовской Аравии

По пути в Ростов-на-Дону у лайнера загорелся двигатель

19 июня
8:18
Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева в Самаре посетили уже более 100 тысяч человек

Об этом сообщили организаторы

19 июня
7:58
АВТОВАЗ почти на три недели прекратит сборку автомобилей

 Конвейер завода будет остановлен с 23 июля по 12 августа

19 июня
7:55
В Самару прибудет свыше 7,5 тысяч болельщиков из Австралии

 Первые фанаты из "зелёного континента" приехали в областной центр накануне

19 июня
7:27
Осенью в трех тольяттинских школах появятся новые спортивные площадки

На эти цели из городского бюджета выделено 12 миллионов рублей

19 июня
7:14
В Тольятти почти на месяц закрыли движение по ул. Олимпийская

Об этом рассказали в департаменте дорожного хозяйства и транспорта администрации

18 июня
13:27
Выпускной бал в тольяттинских школах состоится 23 июня

Праздник готовят сейчас в 69 муниципальных образовательных учреждениях.


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+