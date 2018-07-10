Мужчина обнаружил пропажу, когда заселялся в гостиницу. Полицейские, к которым обратился гражданин, установили такси, в котором иностранец ехал от железнодорожного вокзала к месту проживания, отследили автомобиль с помощью видеокамер «Безопасный город» и связались с водителем.

Вскоре утерянные документы и мобильный телефон были возвращены владельцу. Иностранный гость поблагодарил за оперативно оказанную помощь.