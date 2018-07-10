Мужчина обнаружил пропажу, когда заселялся в гостиницу. Полицейские, к которым обратился гражданин, установили такси, в котором иностранец ехал от железнодорожного вокзала к месту проживания, отследили автомобиль с помощью видеокамер «Безопасный город» и связались с водителем.
Вскоре утерянные документы и мобильный телефон были возвращены владельцу. Иностранный гость поблагодарил за оперативно оказанную помощь.
В ближайшую субботу, 14 июля, порядок будут наводить на Молодецком кургане
Завод доработал седан, продлив на него одобрение типа транспортного средства до 6 декабря 2019-го
Работы ведутся на Новопромышленной между улицами Радищева и Шлютова
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