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20 июля 2018
09:56:11

Индустриальный парк «Тольяттисинтез» включен в реестр Минпромторга РФ

Это является обязательным условием для предоставления мер государственной поддержки. Все парки проходят в Минпромторге РФ защиту на соответствие требованиям, предъявляемым к индустриальным паркам, подав необходимый комплект документов.

«Полученный результат позволит «Тольяттисинтезу» как управляющей компании индустриального парка претендовать на меры государственной поддержки, предусмотренные действующим законодательством, и повысить инвестиционную привлекательность площадки», - отметил руководитель индустриального парка Дмитрий Шевелёв.

На текущий момент в индустриальном парке «Тольяттисинтез» 17 резидентов с проектами различной специализации и масштаба. Это предприятие по выпуску полипропиленовых труб для водоснабжения, систем отопления и пожаротушения, производство тары на основе композитного материала, а также предприятия по выпуску комплексных эмульгаторов и противотурбулетных присадок. Якорным резидентом является одно из крупнейших в России предприятий по выпуску синтетического каучука «СИБУР Тольятти».

Для размещения нового или расширения действующего бизнеса индустриальный парк «Тольяттисинтез» предлагает 52 гектара свободных земельных участков и более 50 тыс кв м производственных, складских и офисных помещений.

Преимуществами индустриального парка являются удобное географическое расположение, развитая транспортная и инженерная инфраструктура, обеспеченность энергоресурсами, водоснабжением, очистными сооружениями, наличием санитарно-защитной зоны.

Информационная справка:

Индустриальный парк «Тольяттисинтез» является первым частным индустриальным парком на территории Самарской области, созданным по инициативе головной компании СИБУР. Юридический статус парка получен в 2014 году. Индустриальный парк развивается по типу greenfield&brownfield. «Тольяттисинтез» является одной из инвестиционных площадок Территории опережающего социально-экономического развития Тольятти (ТОСЭР), статус которой позволяет инвесторам получать преимущества в части налоговых льгот и страховых взносов.




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