Сборы должны были вырасти уже в воскресенье, однако процесс отложили на 1 июля 2019-го. Постановление правительства подписал премьер Дмитрий Медведев. Сейчас грузоперевозчики платят 1 рубль 90 копеек за километр пути.
Ранее в СМИ появилась информация, что индексации тарифов в этом году не будет, поскольку властям не удалось усилить контроль за неплательщиками.
Источник Говорит Москва
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