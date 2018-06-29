Сборы должны были вырасти уже в воскресенье, однако процесс отложили на 1 июля 2019-го. Постановление правительства подписал премьер Дмитрий Медведев. Сейчас грузоперевозчики платят 1 рубль 90 копеек за километр пути.

Ранее в СМИ появилась информация, что индексации тарифов в этом году не будет, поскольку властям не удалось усилить контроль за неплательщиками.