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25 июля 2018
12:55:50

Индексация материнского капитала ожидается в 2020 году

Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Сумму сертификата увеличат 470 241 рубля, сейчас она составляет с 453 026. В декабре 2017 года президент России принял закон о продлении программы маткапитала до 2021 года.

Деньги выплачивают родителям за рождение или усыновление второго и последующих детей. Потратить их мо;но на улучшение жилищных условий или вложение средств в пенсионный фонд.

 

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 25 ИЮЛЯ С 16 ДО 17  ЧАСОВ

 

 

 




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