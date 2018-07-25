Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Сумму сертификата увеличат 470 241 рубля, сейчас она составляет с 453 026. В декабре 2017 года президент России принял закон о продлении программы маткапитала до 2021 года.

Деньги выплачивают родителям за рождение или усыновление второго и последующих детей. Потратить их мо;но на улучшение жилищных условий или вложение средств в пенсионный фонд.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 25 ИЮЛЯ С 16 ДО 17 ЧАСОВ