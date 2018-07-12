Впервые в своей истории хорваты сыграют главный футбольный матч четырехлетия против Франции. Накануне Хорватия в дополнительное время одержала победу над командой Англии в полуфинале чемпионата.

Матч в Лужниках закончился со счетом 2:1. Решающий матч мундиаля пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», встреча начнется в 18:00 мск. Англичане в матче за третье место сыграют 14 июля в Петербурге с бельгийцами.