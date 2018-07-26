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Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить все причины и условия, способствовавшие трагедии, дав оценку действиям должностных лиц и органам системы профилактики. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Напомним, 23 июля в заброшенных гаражах бывшего колхоза "Путь коммунизма" в селе Чубовка Кинельского района обрушилось бетонное потолочное перекрытие. Погиб 11-летний мальчик, трое подростков получили различные травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают собственника гаража.
По всему Центральному району массово работают «бригады зачистки»
Она направлена на взыскание алиментов с родителей
Ее проведут сотрудники онкологического диспансера из Самары
Он взобрался на перила «Ракитовского» путепровода (видео)
К 1 июня на эти цели было направлено около двух миллиардов рублей
Об этом сообщили в государственной корпорация «Агентство по страхованию вкладов»