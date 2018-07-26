Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить все причины и условия, способствовавшие трагедии, дав оценку действиям должностных лиц и органам системы профилактики. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним , 23 июля в заброшенных гаражах бывшего колхоза "Путь коммунизма" в селе Чубовка Кинельского района обрушилось бетонное потолочное перекрытие. Погиб 11-летний мальчик, трое подростков получили различные травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают собственника гаража.