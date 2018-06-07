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07 июня 2018
11:45:53

Губернатор Самарской области провел встречу с Президентом АВТОВАЗа

Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис обсудили рабочие планы автогиганта, перспективы развития автокомпонентной отрасли губернии, социальные и меценатские программы. Глава тольяттинского автоконцерна подчеркнул важность совместной работы с руководством региона:

«С моим предшественником нам удалось совершить гладкий переход и сохранить динамику развития АВТОВАЗа. Сегодня бренд находится в более здоровой ситуации, чем в недавнем прошлом».

Напомним, сегодня важный день в истории предприятия. В продажу запущен автомобиль LADA Vesta Cross. В пресс-службе АВТОВАЗа напомнили, что это уникальный автомобиль, сочетающий дорожный просвет кроссовера (203 мм), азартную управляемость, просторный салон и один из самых популярных в России типов кузова - седан.

Фото: Департамент информационной политики




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