Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис обсудили рабочие планы автогиганта, перспективы развития автокомпонентной отрасли губернии, социальные и меценатские программы. Глава тольяттинского автоконцерна подчеркнул важность совместной работы с руководством региона:

«С моим предшественником нам удалось совершить гладкий переход и сохранить динамику развития АВТОВАЗа. Сегодня бренд находится в более здоровой ситуации, чем в недавнем прошлом».

Напомним, сегодня важный день в истории предприятия. В продажу запущен автомобиль LADA Vesta Cross. В пресс-службе АВТОВАЗа напомнили, что это уникальный автомобиль, сочетающий дорожный просвет кроссовера (203 мм), азартную управляемость, просторный салон и один из самых популярных в России типов кузова - седан.

Фото: Департамент информационной политики правительства СО