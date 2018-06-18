Накануне в матче против Коста-Рики, который прошел на стадионе «Самара Арена», Александр Коларов забил гол-красавец и принес победу своей команде. После матча Дмитрий Азаров вручил Коларову сертификат на автомобиль Lada 4×4.
В 2017 году продажи этой модели были на 7,3% ниже, чем в 2016, сообщал «АвтоВАЗ». Как предполагает «Самарское обозрение», если Коларов поедет в Сербию после ЧМ-2018 не со сборной, а на своем подарке, то, возможно, ситуация с продажами изменится.
Фото: eurosport.ru
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