Выступление легендарного коллектива состоялось в фан-зоне фестиваля болельщиков в 9 вечера, сразу после матча октрытия ЧМ-2018. Сборная России одержала разгромную победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Свое ликование самарские фанаты выплеснули на концерте. Бессменный лидер ДДТ Юрий Шевчук сказал, что новая песня написана буквально позавчера.
Лидер группы «Ленинград» написал стихи
В ней примут участие специалисты Нанотехнологического центра Самарской области
Речь идет об участке в районе микрорайонов Жигморе и Шлюзовой
Народные избранники выслушали доклад главы регионального Минтранса Ивана Пивкина
Широкофюзеляжный Airbus-330-200 выполнил рейс Мадрид – Самара
Она стартует на площади имени Куйбышева в 12.00
Сегодня отмечается Ураза-байрам, означающий окончание священного месяца Рамадан