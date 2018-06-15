Выступление легендарного коллектива состоялось в фан-зоне фестиваля болельщиков в 9 вечера, сразу после матча октрытия ЧМ-2018. Сборная России одержала разгромную победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Свое ликование самарские фанаты выплеснули на концерте. Бессменный лидер ДДТ Юрий Шевчук сказал, что новая песня написана буквально позавчера.