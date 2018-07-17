Законодатели предлагают разрешить телевещателям отводить под рекламу в час не 9 минут, как сейчас, а 12. Но в сутки общая продолжительность рекламы по-прежнему будет ограничена – 216 минутам. Таким образом вещатель сможет в какие-то часы показывать 12 минут рекламы, в какие-то, чтобы уложиться в суточную квоту, — значительно меньше.

Поправки призваны сделать ТВ более привлекательным для рекламодателей, считают сотрудники рекламных агентств. Сами вещатели говорят, что, получив возможность зарабатывать больше денег, они смогут предложить зрителям более качественный контент.