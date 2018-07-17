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17 июля 2018
09:37:35

Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении поправки в закон «О рекламе»

Законодатели предлагают разрешить телевещателям отводить под рекламу в час не 9 минут, как сейчас, а 12. Но в сутки общая продолжительность рекламы по-прежнему будет ограничена – 216 минутам. Таким образом вещатель сможет в какие-то часы показывать 12 минут рекламы, в какие-то, чтобы уложиться в суточную квоту, — значительно меньше.

Поправки призваны сделать ТВ более привлекательным для рекламодателей, считают сотрудники рекламных агентств. Сами вещатели говорят, что, получив возможность зарабатывать больше денег, они смогут предложить зрителям более качественный контент.

Источник РБК




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