Это нужно для выполнения майских указов президента, — сказал министр финансов Антон Силуанов. Ставку налога хотят поднять с 18 до 20% с первого января следующего года. Этот шаг приведет к дополнительным доходам федерального бюджета более чем на 600 миллиардов рублей в год, добавил чиновник.

Больше всего этот закон ударит по состоятельным гражданам, — сказал ведущий научный сотрудник Института «Центр развития» Высшей школы экономики Андрей Чернявский.

«Увеличение НДС может ускорить инфляцию, и тем самым привести к повышению цен на некоторые товары. Но из-за наличия льготной ставки это должно по-разному сказаться на разных потребительских группах в зависимости от того, например, какова доля в их расходах продуктов питания, медикаментов, ставка НДС на которые льготируется. По этой логике население с наименьшими доходами должно пострадать меньше».

Ранее Силуанов обещал, что из-за повышения НДС роста цен на жизненно важные товары не произойдет.