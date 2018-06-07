Она будет помогать штатным спасателям следить за безопасностью горожан на пляжах. Несмотря на холодное начало лета, общественники провели учения на воде, отработали навыки оказания первой помощи терпящим бедствие. Тренировку проводили представители Тольяттинского отделения ГИМС, специалисты поисково-спасательного отряда Центра гражданской защиты и сотрудники полиции.

Теперь организация готовится организовать патрулирование на пляжах и выставить спасательный пост в местах, запрещенных для купания на водной акватории Куйбышевского водохранилища. Дежурства будут осуществляться в границах города в выходные и праздничные дни с 10 июня по 10 сентября.

«Тольятти-ОСВОД» также приглашает горожан вступать в свои ряды. Звоните по телефону 7-927-897-73-45.