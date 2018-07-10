На днях Сергей Анташев и представители администрации совершили объезд территорий Автозаводского района. Комиссия побывала на шести объектах и положительно оценила сделанное. На Южном шоссе, 59, работы завершены больше чем наполовину.

Уже установлены скамейки, урны и смонтировано освещение. Осталось оборудовать спортплощадку и завершить ремонт дворовых проездов. На 70% готовы дворы по адресам Льва Яшина, 7, и Льва Яшина, 9. Полностью завершена работа по обустройству детской площадки на Фрунзе, 37, подрядчик уже приступил к ремонту тротуаров и монтированию спортивной площадки.

На той же стадии находятся и работы по благоустройству двора по Московскому проспекту 45/47. На 100% готова площадка возле дома № 34 по улице 40 лет Победы. Там не только отремонтировали проезды и установили скамейки и урны, но и подарили детишкам площадку в футбольной тематике.

Напомним, в этом году в рамках приоритетного федерального проекта планируется навести порядок территории 42 дворовых и общественных пространств, причем на семи из них работы уже завершены. Актуальная информация по выполнению программы в 2018году доступна на сайте .