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20 июля 2018
12:53:12

Глава Самарской области сегодня в Калининграде

Дмитрий Азаров принимает участие в заседании Оргкомитета «Россия-2018». Как сообщили в пресс-службе Кремля, на заседании обсуждаются итоги чемпионата мира по футболу и реализация концепции наследия турнира, которая позволит интегрировать все его объекты в социально-спортивное пространство.

«Мы очень внимательно разберем ситуацию с наследием чемпионата мира по футболу. Это не только стадионы, но и дороги, больницы, общественный транспорт, скорая помощь, спортплощадки", - сказал Дмитрий Азаров во время своего визита в Тольятти.




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