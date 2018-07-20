Дмитрий Азаров принимает участие в заседании Оргкомитета «Россия-2018». Как сообщили в пресс-службе Кремля, на заседании обсуждаются итоги чемпионата мира по футболу и реализация концепции наследия турнира, которая позволит интегрировать все его объекты в социально-спортивное пространство.

«Мы очень внимательно разберем ситуацию с наследием чемпионата мира по футболу. Это не только стадионы, но и дороги, больницы, общественный транспорт, скорая помощь, спортплощадки", - сказал Дмитрий Азаров во время своего визита в Тольятти.