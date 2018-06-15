Сегодня отмечается Ураза-байрам, означающий окончание священного месяца Рамадан.

Уважаемые мусульмане Самарской области! Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с завершением священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза-байрам!

Для всех людей, исповедующих ислам, этот праздник символизирует стремление к духовному очищению и совершению добрых дел. В эти праздничные дни принято подводить итоги духовных обретений, проводить время в семейном кругу, проявлять внимание к тем, кто нуждается в помощи. Нравственные ценности, которые утверждает Ураза-байрам, роднят ислам с другими религиями, ведь духовный рост человека является основополагающим принципом каждой из конфессий.

Самарская область всегда была многонациональной. На протяжении столетий на ее территории мирно жили и трудились представители различных конфессий. Эта общность и взаимодействие всегда помогали в решении задач развития экономики и укрепления российской государственности. Искренне благодарю вас за созидательный труд, мудрость и энергию, которая способствует укреплению межнационального мира на самарской земле, сохранению древних традиций и обычаев.

В эти радостные дни я желаю всем мусульманам Самарской области здоровья, достатка, радости, мира и благополучия. Пусть Ураза-байрам придаст всем душевных сил и физической крепости для созидательного труда на благо Самарской области и России! Да будет благословенен ваш праздник!

Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области Д.И. Азаров