18+

like
слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
02 августа 2018
08:24:36

Глава самарского Фонда капремонта организовал систему откатов, в которой задействовал своего брата

В Самаре продолжается сбор данных по факту задержания врио гендиректора некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" Михаила Архипова.

Задержание с поличным при получении 222 тысяч рублей провели 31 июля сотрудники УФСБ России по Самарской области. На основании материалов, переданных ведомством в региональный Следственный комитет, уже возбуждены уголовные дела по двум статьям: покушение на коммерческий подкуп и посредничество в коммерческом подкупе.

По данным источника в правоохранительных органах, на который ссылается Волга Ньюс, фигурантом второго дела является брат Михаила Архипова, который выступал посредником при передаче денег.

Согласно оперативным данным, в Фонде капремонта была организована незаконная схема получения откатов с подрядчиков, которые, собственно, и проводили работы. Размер мзды составлял 5-8% даже не от конечной стоимости контракта, а от каждой суммы, которую фонд перечислял подрядчику за определенный промежуток времени.

"Порядок работы" подрядчикам, по версии следствия, объясняли прямо при заключении договоров. Если вторая сторона на откаты была не согласна, то руководство фонда искусственно затягивало оплату услуг, а новые контракты с несогласными не заключались.

По сведениям того же источника в следствии, для облегчения работы Михаил Архипов вовлек в схему в качестве посредника своего брата, а тот использовал своих знакомых (которые, правда, вроде как не знали о происходящем). Так это или нет, предстоит выяснить следствию.

Оба брата пока задержаны для допросов, по местам их работы и в квартирах подозреваемых проведены обыски




Последние новости Тольятти

02 августа
9:59
В Забайкалье на 200 тысяч оштрафованы "черные коллекторы" из Тольятти

Судебные приставы Читы рассказали, что к ним обратилась женщина...

02 августа
9:15
На Грушинском фестивале вспомнят Юрия Панюшкина

В пятницу, 10 августа, в 19:00 на сцене №2 состоится долгожданный концерт-презентация памятного альбома

02 августа
8:52
Ограничения для большегрузов на трассе М-5 в Тольятти сняли

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Поволжуправтодор»

02 августа
8:41
Тольятти продолжает жить в неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности

Они способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере города

02 августа
7:54
В России отмечается День Воздушно-десантных войск

Дата установлена как профессиональный праздник десантников

02 августа
7:34
В Тольятти приедет первый российский катамаран, работающий на электродвигателях и солнечных батареях

Он будет представлен на научно-техническом фестивале «Эковолна»

02 августа
7:15
В ТОР «Тольятти» новый резидент

 Подписано соглашение с компанией ООО "ЕВРО МАФ",


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+