В Самаре продолжается сбор данных по факту задержания врио гендиректора некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" Михаила Архипова.

Задержание с поличным при получении 222 тысяч рублей провели 31 июля сотрудники УФСБ России по Самарской области. На основании материалов, переданных ведомством в региональный Следственный комитет, уже возбуждены уголовные дела по двум статьям: покушение на коммерческий подкуп и посредничество в коммерческом подкупе.

По данным источника в правоохранительных органах, на который ссылается Волга Ньюс , фигурантом второго дела является брат Михаила Архипова, который выступал посредником при передаче денег.

Согласно оперативным данным, в Фонде капремонта была организована незаконная схема получения откатов с подрядчиков, которые, собственно, и проводили работы. Размер мзды составлял 5-8% даже не от конечной стоимости контракта, а от каждой суммы, которую фонд перечислял подрядчику за определенный промежуток времени.

"Порядок работы" подрядчикам, по версии следствия, объясняли прямо при заключении договоров. Если вторая сторона на откаты была не согласна, то руководство фонда искусственно затягивало оплату услуг, а новые контракты с несогласными не заключались.

По сведениям того же источника в следствии, для облегчения работы Михаил Архипов вовлек в схему в качестве посредника своего брата, а тот использовал своих знакомых (которые, правда, вроде как не знали о происходящем). Так это или нет, предстоит выяснить следствию.

Оба брата пока задержаны для допросов, по местам их работы и в квартирах подозреваемых проведены обыски