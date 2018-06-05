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05 июня 2018
08:35:50

Глава российского МВД проверил готовность самарской полиции к чемпионату мира по футболу

Владимир Колокольцев побывал в областном центре в рамках рабочей поездки по городам-организаторам мундиаля. Министр проинспектировал порядок несения службы и условия размещения полицейских в пункте временной дислокации сводного отряда.

На стадионе «Самара Арена» глава ведомства осмотрел комплекс зданий, построенный в преддверии турнира. Министру была продемонстрирована современная спецтехника, позволяющая качественно решать поставленные задачи по охране правопорядка.

Фото: 63мвд.рф

Кстати, 5 июня исполняется 300 лет со дня образования российской полиции. Владимир Колокольцев поздравил с юбилейной датой весь личный состав МВД и ветеранов органов внутренних дел.




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