Владимир Колокольцев побывал в областном центре в рамках рабочей поездки по городам-организаторам мундиаля. Министр проинспектировал порядок несения службы и условия размещения полицейских в пункте временной дислокации сводного отряда.
На стадионе «Самара Арена» глава ведомства осмотрел комплекс зданий, построенный в преддверии турнира. Министру была продемонстрирована современная спецтехника, позволяющая качественно решать поставленные задачи по охране правопорядка.
Фото: 63мвд.рф
Кстати, 5 июня исполняется 300 лет со дня образования российской полиции. Владимир Колокольцев поздравил с юбилейной датой весь личный состав МВД и ветеранов органов внутренних дел.
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