На Фестивале болельщиков установили рекорд посещаемости. Накануне вечером посмотреть матч сборной России против Египта пришли без малого 20 тысяч человек. Это рекордная цифра для самарской фан-зоны. После победы россиян со счетом 3:1 глава региона Дмитрий Азаров со сцены поздравил болельщиков с победой:
«Мы верили в нашу команду, болели и победили сегодня! Теперь ждем наших ребят здесь – на Самарской земле, и встретим их, как победителей! Пусть наш стадион станет победным для сборной России!» - пожелал Азаров, чьи слова возгласами поддержала многотысячная армия болельщиков. «Самара Арена» примет сборную России 25 июня. Соперником нашей команды станет Уругвай.
Фото: Надежда Луканова
Об этом сообщила представитель Фонда капитального ремонта (ФКР) Наталья Герасимова
Под таким заголовком вышла статья в немецкой газете Spiegel Online.
Об этом сообщил глава регионального минтранса региона Иван Пивкин
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Это произойдет после матча со сборной Саудовской Аравии
К такому выводу пришла служба исследований HeadHunter