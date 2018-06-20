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20 июня 2018
10:50:41

Футбольная Самара не спала этой ночью вместе со всей страной

На Фестивале болельщиков установили рекорд посещаемости. Накануне вечером посмотреть матч сборной России против Египта пришли без малого 20 тысяч человек. Это рекордная цифра для самарской фан-зоны. После победы россиян со счетом 3:1 глава региона Дмитрий Азаров со сцены поздравил болельщиков с победой:

«Мы верили в нашу команду, болели и победили сегодня! Теперь ждем наших ребят здесь – на Самарской земле, и встретим их, как победителей! Пусть наш стадион станет победным для сборной России!» - пожелал Азаров, чьи слова возгласами поддержала многотысячная армия болельщиков. «Самара Арена» примет сборную России 25 июня. Соперником нашей команды станет Уругвай.

Фото: Надежда Луканова

 




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