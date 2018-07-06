В ближайшие 2 дня на площади Куйбышева в фан-зоне снова будет многолюдно, так как на чемпионате мира будут проходить матчи ¼ финала. Две встречи увидят самарцы и гости города сегодня в 6 и в 10 вечера. Франция сыграет с Уругваем, Бельгия с Бразилией.

В перерывах между трансляциями, как обычно, развлекать гостей будут музыкальные коллективы. Вход на площадку откроется в 3 часа дня, программа начнется в 16-00.