В ближайшие 2 дня на площади Куйбышева в фан-зоне снова будет многолюдно, так как на чемпионате мира будут проходить матчи ¼ финала. Две встречи увидят самарцы и гости города сегодня в 6 и в 10 вечера. Франция сыграет с Уругваем, Бельгия с Бразилией.
В перерывах между трансляциями, как обычно, развлекать гостей будут музыкальные коллективы. Вход на площадку откроется в 3 часа дня, программа начнется в 16-00.
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