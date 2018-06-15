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15 июня 2018
10:41:52

Фестиваль болельщиков в Самаре готовит для гостей большую субботнюю программу

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что она стартует на площади имени Куйбышева в 12.00. На гигантском экране в субботу будут транслировать четыре футбольных матча.

В 14.00 начнется эфир из Казани, где в борьбу вступят сборные Франции и Австралии. С 16.00 – выступление танцевального шоу NF и ВИА «Синяя птица».

В 17.00 стартует игра Аргентина – Исландия. Команды этих стран выйдут на поле в Москве. С 19.00 – программа с участием танцевального шоу NF, группы «Экватор» и шоу барабанов.

В 20.00 начнется трансляция из Саранска, где сразятся футболисты из Перу и Дании. С 22.00 – выступления музыкальных коллективов.

В 23.00 насыщенный футбольный вечер продолжит игра сборных Хорватии и Нигерии. Болельщики увидят эфир из Калининграда. После матча – с 0.45 – часовой диджей-сет.




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