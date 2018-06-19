Об этом сообщили организаторы. Каждый день фан-фест радует своих гостей разнообразными развлекательными программами, которые проходят в перерывах между трансляциями матчей чемпионата.

Так, сегодня на сцене выступят танцевальное шоу DNC, группы «Старый Третий», «Крейзи Джамп», «Бит Бокс Шоу» и певица Юлия Денисова. А на большом экране покажут в прямой трансляции все три сегодняшние встречи мундиаля.

Колумбия и Япония в Саранске начнут игру в 16-00, Польша и Сенегал сыграют в Москве в 7 вечера, а главный матч вторника пройдет на «Санкт-Петербург Арене». В 22-00 на поле выйдут сборные России и Египта.