Сегодня в Самаре сборная России сыграет с Уругваем. Входные ворота для зрителей откроются в 15.00. Для гостей подготовлена разнообразная развлекательная программа.
Можно будет сделать фото с официальным талисманом ЧМ-2018 ЗабивакойTM, будет подготовлена фотозона со стендом с флагами стран, играющих сборных. Каждый желающий сможет абсолютно бесплатно сразиться в футбол с роботом или поиграть в кикер. Кроме того, гостям предложат сразиться в новую игру – гибрид маленького тенниса и футбола – Текбол. Игра проходит на специальном столе при помощи мяча. Текборд похож на стол для пинг-понга, который был разработан с учётом законов математики и физики. Но для передачи друг другу мяча используются не ракетки, а ноги или голова – как это и бывает в футболе.
Кроме того, болельщикам предложат бесплатную сувенирную продукцию, можно будет приобрести и официальную продукцию FIFA. Будут работать торговые точки с закусками и напитками. Напомним, компания Coca-Cola для каждого матча выпускает лимитированную коллекцию фирменных стаканов, которые продаются только на стадионах и только в дни матчей. На них указывается дата, место проведения матча и названия сборных. Эксклюзивные стаканы прилагаются к каждому купленному напитку бренда, однако количество такой тары ограничено.
В 20-00, сразу после матча Россия-Уругвай, на сцену выйдет группа Чай-Ф.
На стадионе «Самара Арена» в день матча Россия-Уругвай можно воспользоваться бесплатными услугами аквагрима. Будет звучать живая музыка и сеты мировых ди-джеев. Гостей развлекут десятки аниматоров.
Шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвайный маршрут S5 начнут курсировать с разных точек Самары до стадиона «Самара Арена» с 14.00. Напоминаем, проезд в них в день матча бесплатный.
Обращаем внимание на маршруты и их остановки:
Автобусный маршрут S1 «Аэропорт – Стадион – Главный билетный центр – Центр выдачи FUN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков».
Движение: Аэропорт – стадион – Московское шоссе – Главный билетный центр – Центр выдачи FAN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков (остановка Площадь революции)
Промежуточные остановки: Ж/д вокзал, ТЦ «Сила спорта» (Центр выдачи FUN ID), Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр).
Автобусный маршрут S1к «Аэропорт – Стадион»
Движение: Аэропорт – стадион.
Автобус делает остановку только на конечных пунктах!
Автобусный маршрут S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») – Стадион - Фестиваль болельщиков»
Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь
Промежуточная остановка: Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ МЕГА) – СТАДИОН»
Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион.
Автобус делает остановку только на конечных пунктах!
Автобусный маршрут S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Главный билетный центр - СТАДИОН»
Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Автостанция Аврора, Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр).
Автобусный маршрут S4 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Фестиваль болельщиков»
Движение: Парковка ТЦ «Амбар» - Самарская площадь
Автобус делает остановку только на конечных пунктах!
Трамвайный маршрут S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – Фестиваль болельщиков - СТАДИОН»
Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S7 «СТАДИОН – Фестиваль болельщиков (Самарская площадь)»
Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.
Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.
Автобусный маршрут S9 «Аэропорт»
Движение: Терминал 1 – Терминал 2
Обращаем внимание, что проход на стадион со стороны улицы Ташкентской будет закрыт.
Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию предусмотрен у автосалона Самара Моторс напротив ул. Алма-Атинской.
Подход к стадиону «Самара Арена» будет организован со стороны Северной парковки ул. 2-й стадионная, а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Переход ул. Арена 2018 будет осуществляться по подземному пешеходному переходу.
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