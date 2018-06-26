В рамках летней ремонтной кампании 2018 года специалисты планируют обновить около 23 км коммуникаций в Тольятти. Работы пройдут на 12 трассах, крупнейшими из которых станут перекладки в кварталах 72, 75 и 96.

На днях специалисты подрядной организации ООО «СПЕЦ» по заказу «Т Плюс» уже приступили к демонтажу бетонных конструкций теплосети в микрорайоне Поволжский. Это один из 12 объектов в Тольятти, где Самарский филиал «Т Плюс» в 2018 году планирует произвести замену теплосетей. В микрорайоне Поволжский планируется заменить свыше 170 метров сети горячего водоснабжения диаметром 150 и 200 мм. Обновление квартальной теплосети позволит повысить качество и надежность горячего водоснабжения для порядка 6 тысяч тольяттинцев.

По состоянию на утро 26 июня, специалисты подрядной организации уже выполнили значительную часть земляных работ, а также демонтировали 80% плит перекрытий и участков изношенного трубопровода. Руководство «Т Плюс Самара» ставит перед подрядной организацией задачу завершить все ремонтные работы на участке до 15 июля 2018 года.

В планах энергокомпании в ближайшее время начать работы по обновлению 2,3 км теплосети в квартале 96 по ул.Советской, а также 1,6 км теплотрассы в квартале 75 по бульвару Ленина. Особое внимание в эту ремонтную кампанию теплоэнергетики будут уделять контролю за благоустройством мест проведения работ со стороны подрядных организаций.