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02 июля 2018
08:53:08

Энергетики губернии назвали десятку компаний – лидеров по долгам

По состоянию на 1 июня 2018 года общая задолженность предприятий за тепло, произведенное ТЭЦ, ГРЭС и котельными «Т Плюс», превысила 9 млрд рублей. За минувший год, с 1 июня 2017 года, этот показатель вырос на 11%, или на 990 млн рублей.

 Традиционным лидером антирейтинга самарских является сызранское муниципальное предприятие «Жилищно-эксплуатационные системы» (МУП «ЖЭС»), чья задолженность за год выросла на 21,6%, и достигла 679,1 млн рублей. На данный момент на рассмотрении в арбитражном суде Самарской области находятся сразу несколько заявлений от энергокомпании в отношении должника.

Причем, по одному из заявлений суд уже наложил арест на денежные средства, которые поступают на банковский счет муниципального предприятия-неплательщика. Обеспечительные меры, назначенные арбитражным судом, распространяются на денежную сумму в размере 89 млн рублей.

 В тройку антилидеров вошли ООО «УК №3» из Тольятти (рост долга за минувший год на 24,7%) и ООО «Новоградсервис» из Новокуйбышевска (18,8%). Данные компании срывают подписанные их руководством графики погашения задолженности. 

 Помимо коммунальных компаний на вершине антирейтинга находятся и промышленные предприятия: ПАО «Кузнецов» (рост задолженности на 30%) и ПАО «Завод имени А.М. Тарасова». Поставки горячей воды данным потребителям на сегодняшний день полностью приостановлены.




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