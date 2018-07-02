По состоянию на 1 июня 2018 года общая задолженность предприятий за тепло, произведенное ТЭЦ, ГРЭС и котельными «Т Плюс», превысила 9 млрд рублей. За минувший год, с 1 июня 2017 года, этот показатель вырос на 11%, или на 990 млн рублей.

Традиционным лидером антирейтинга самарских является сызранское муниципальное предприятие «Жилищно-эксплуатационные системы» (МУП «ЖЭС»), чья задолженность за год выросла на 21,6%, и достигла 679,1 млн рублей. На данный момент на рассмотрении в арбитражном суде Самарской области находятся сразу несколько заявлений от энергокомпании в отношении должника.

Причем, по одному из заявлений суд уже наложил арест на денежные средства, которые поступают на банковский счет муниципального предприятия-неплательщика. Обеспечительные меры, назначенные арбитражным судом, распространяются на денежную сумму в размере 89 млн рублей.

В тройку антилидеров вошли ООО «УК №3» из Тольятти (рост долга за минувший год на 24,7%) и ООО «Новоградсервис» из Новокуйбышевска (18,8%). Данные компании срывают подписанные их руководством графики погашения задолженности.

Помимо коммунальных компаний на вершине антирейтинга находятся и промышленные предприятия: ПАО «Кузнецов» (рост задолженности на 30%) и ПАО «Завод имени А.М. Тарасова». Поставки горячей воды данным потребителям на сегодняшний день полностью приостановлены.