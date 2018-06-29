Инновация подразумевает не просто смену формата документа, а в первую очередь создание единой базы данных, в которой будет храниться информация о всей трудовой деятельности гражданина РФ. Электронные трудовые книмжки позволят застраховать работника от потери данных, а также длительной и сложной процедуры их восстановления в случае пропажи либо порчи бумажного документа.
Вместе с тем, при обращении за госуслугами придётся ждать намного меньше, так как вся необходимая информация уже есть в базе. Ещё одним плюсом является довольно высокая степень безопасности – электронную трудовую книжку очень сложно подделать.
Согласно планам правительства, работодатели начнут передавать информацию о сотрудниках в режиме онлайн уже с 1 января 2020 года.
А также для организации гастролей известных групп
Об этом предупреждают в МЧС региона
Комиссия побывала на улице Ленина
Сборы должны были вырасти уже в воскресенье, однако процесс отложили на 1 июля 2019-го
Об этом сегодня сообщили в региональном Минтруде
Сейчас работы ведутся на шести магистралях города