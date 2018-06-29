Инновация подразумевает не просто смену формата документа, а в первую очередь создание единой базы данных, в которой будет храниться информация о всей трудовой деятельности гражданина РФ. Электронные трудовые книмжки позволят застраховать работника от потери данных, а также длительной и сложной процедуры их восстановления в случае пропажи либо порчи бумажного документа.

Вместе с тем, при обращении за госуслугами придётся ждать намного меньше, так как вся необходимая информация уже есть в базе. Ещё одним плюсом является довольно высокая степень безопасности – электронную трудовую книжку очень сложно подделать.

Согласно планам правительства, работодатели начнут передавать информацию о сотрудниках в режиме онлайн уже с 1 января 2020 года.