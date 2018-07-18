В пятерке по итогам полугодия нет ни одной отечественной модели. Список составлен после опроса ведущих российских страховщиков. Чаще всего с начала года добычей автомобильных воров становились машины марок Hyundai, Kia, Toyota, Nissan и Ford.

Чуть меньшей популярностью у угонщиков в первом полугодии текущего года пользовались марки Renault, Lexus и Mazda, еще меньшей — Audi, Mitsubishi, BMW, Peugeot, Volkswagen, Land Rover, Infiniti, Jaguar, а также ВАЗ, ГАЗ и УАЗ.

В целом, картина по сравнению с предыдущим периодом не изменилась: больше угоняют тех машин, которых больше на рынке", — говорят автоэксперты. При этом они отметили повышение интереса угонщиков к грузовым авто.