Об этом говорится в докладе Аналитического кредитного рейтингового агентства, созданного по инициативе ЦБ. По оценке экспертов, санкции затронули более 400 крупных российских компаний и банков, но ограничения повлияли не напрямую, а через экономическую политику властей.

В качестве примера приводится продуктовое эмбарго. В докладе отмечается, что экономический рост в России ограничивает в первую очередь не внешнее давление, а комплекс внутренних проблем.