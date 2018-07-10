Об этом говорится в докладе Аналитического кредитного рейтингового агентства, созданного по инициативе ЦБ. По оценке экспертов, санкции затронули более 400 крупных российских компаний и банков, но ограничения повлияли не напрямую, а через экономическую политику властей.
В качестве примера приводится продуктовое эмбарго. В докладе отмечается, что экономический рост в России ограничивает в первую очередь не внешнее давление, а комплекс внутренних проблем.
Источник РБК
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