С таким предложением обратился в правительство РФ президент общества защиты прав граждан «Коллективная защита» Марат Аманлиев. В подготовленном документе говорится, что нетрезвых водителей нужно лишать свободы на более длительный скок – от 7 до 20 лет.
На данный момент максимальная мера пресечения – 9 лет тюрьмы. Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что ужесточение наказания для пьяных водителей уместно, если будет введена и градация степени опьянения. Нельзя одинаково наказывать виновников смертельного ДТП, если перед тем, как сесть за руль, один выпил кружку пива, а второй – бутылку водки.
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